Масса двух ящиков с консервами 140КГ , ЧТО нА 50 кг меньше чем масса бочки с капустой.??акова масса 4 бочек С кАпУсТоЙ.

Математика

Масса двух ящиков с консервами 140КГ , ЧТО нА 50 кг меньше чем масса бочки с капустой.??акова масса 4 бочек С кАпУсТоЙ.

Автор: Гость