Масса двух ящиков с консервами 140КГ , ЧТО нА 50 кг меньше чем масса бочки с капустой.??акова масса 4 бочек С кАпУсТоЙ.
Математика
Масса двух ящиков с консервами 140КГ , ЧТО нА 50 кг меньше чем масса бочки с капустой.??акова масса 4 бочек С кАпУсТоЙ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса бочки равна 140+50=190 4 бочки равно 190*4(умножить)т.е 190*4=190+190+190+190=760кг
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