масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?

Математика

масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?

Автор: Гость