масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?

Математика
масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 2/15*7=62/15*7=28 14/15 кг - масса страуса 2) 28 14/15-4 2/15=24 4/5 кг - на столько масса гуся меньше массы страуса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
магазин продав 70 кг. цукру, що становить 0.4 усього привезеного цукру. Скільки цукру залишилося в магазині?
Ответить
Физика
при каком условии тело находящееся в жидкост всплывает?плавает?тонет?   ответ жду очень нужно   заранее большое спасибо  
Ответить
Обществознание
какие положения римского права не утратили значения и в наши дни?
Ответить
Алгебра
разность учетверенного числа и квадрата этого же числа имеет наибольшее значение.найдите это число
Ответить
Английский язык
когда писать go а когда goes?
Ответить