масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?
Математика
масса гуся 4 2\15кг, а масса страуса в 7 раз больше.На сколько кг масса гуся меньше массы страуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 2/15*7=62/15*7=28 14/15 кг - масса страуса 2) 28 14/15-4 2/15=24 4/5 кг - на столько масса гуся меньше массы страуса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
магазин продав 70 кг. цукру, що становить 0.4 усього привезеного цукру. Скільки цукру залишилося в магазині?
Физика
при каком условии тело находящееся в жидкост всплывает?плавает?тонет? ответ жду очень нужно заранее большое спасибо
Алгебра
Английский язык