Масса одного мешка с сахарным песком 50 кг сколько таких мешков может перевезти ма??ина грузоподъемностью 5 тонн?

Математика
Масса одного мешка с сахарным песком 50 кг сколько таких мешков может перевезти ма??ина грузоподъемностью 5 тонн?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одна машина грузоподъёмностью 5 тонн может перевезти 100 шт. мешков с сахарным песком.
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