Масса одного мешка с сахарным песком 50 кг сколько таких мешков может перевезти ма??ина грузоподъемностью 5 тонн?

Математика

Масса одного мешка с сахарным песком 50 кг сколько таких мешков может перевезти ма??ина грузоподъемностью 5 тонн?

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