Помогите сделать упражнение №296
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Помогите сделать упражнение №296
Ответ(ы):
Гость:
Разбойник, Схватил, голОву, начАли, поДбрасывать, Сжимал, вывЕрнулся, изгородИ, колючую, перелеЗ, сторОну, пОмчался, поДпрыгнул, Схватился, качающуюся, полеЗ, дерЕво.
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