Решите пожалуйста задачу составив уравнение 815 (2)

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1 Фляга - ? в 1 4/5 раз меньше, чем вторая 2 Фляга - ? Всего - 42 л Если первая фляга в 1 4/5 раза меньше второй, значит вторая больше первой фляги в 1 4/5 раза. Пусть х - 1 фляга, тогда х · 1 4/5 - 2 фляга. Составим уравнение: 1 фляга + 2 фляга = 42 литра 1) х + х · 1 4/5 = 42 х + х · 9/5 = 42 14/5 ·х = 42 (умножим обе стороны на 5, чтобы избавиться от знаменателя) 14 ·х = 42·5 14 х = 210 х = 210 : 14 х = 15 ( литров) 1 фляга теперь найдем во второй фляге: 2) 15 · 1 4/5 = 27 (литров) во второй фляге Проверка: 27 + 15 = 42 Ответ: В первой фляге 15 литров, во второй 27 литров молока.