Масса серной кислоты, содержащейся в 196 мл 10%-ного раствора серной кислоты (р=1.07 г/м??), равна...г

Химия
Масса серной кислоты, содержащейся в 196 мл 10%-ного раствора серной кислоты (р=1.07 г/м??), равна...г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти массу раствора серной кислоты М=r*V=1,07*196=209,73 масса серной кислоте в растворе равна m=M*w/100%=209,72 10% 100%=20,972
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