Масса шести одинаковых ящиков с виноградом равна 162 кг. Масса пустого ящика равна 2 кг.Чему равна масса винограда в одном ящике? Прошу срочно!!!

Математика
Масса шести одинаковых ящиков с виноградом равна 162 кг. Масса пустого ящика равна 2 кг.Чему равна масса винограда в одном ящике? Прошу срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 162/6=27(кг)-весит один ящик с виноградом 2)27-2=25(кг)-весит виноград без ящика Ответ:25 кг
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