Теленок за три дня 5литров молока.сколько литров молока он выпил в третий день,есл?? в первый день он выпил 1 литр молока,а во второй на 1литр больше?

Математика

Теленок за три дня 5литров молока.сколько литров молока он выпил в третий день,есл?? в первый день он выпил 1 литр молока,а во второй на 1литр больше?

Автор: Гость