Теленок за три дня 5литров молока.сколько литров молока он выпил в третий день,есл?? в первый день он выпил 1 литр молока,а во второй на 1литр больше?
Математика
Теленок за три дня 5литров молока.сколько литров молока он выпил в третий день,есл?? в первый день он выпил 1 литр молока,а во второй на 1литр больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день-1 літр 2 день-1+1=2 літри 3 день- 5-2=3 літри
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