Расставьте коэффициенты в схеме химической реакции: HgO = Hg + O2
Химия
Расставьте коэффициенты в схеме химической реакции: HgO = Hg + O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HgO = 2Hg + O2 думаю, так
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