Составить предложение со словом песок
Русский язык
Составить предложение со словом песок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моря очень горячий песок.
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