Масштаб карты 1: 50 000 000 - Австралия. Сколько в 1 см километров. Протяжённость с север?? на юг. Как считали?

География
Масштаб карты 1: 50 000 000 - Австралия. Сколько в 1 см километров. Протяжённость с север?? на юг. Как считали?
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