Масштаб карты 1: 50 000 000 - Австралия. Сколько в 1 см километров. Протяжённость с север?? на юг. Как считали?

География

Масштаб карты 1: 50 000 000 - Австралия. Сколько в 1 см километров. Протяжённость с север?? на юг. Как считали?

Автор: Гость