Мастер получил дневной заказ на ремонт четырёх будильников и 13 наручных часов . За день он отремонтировал все будильники , а наручных часов в 3 раза больше чем будильников . Выполнил ли мастер дневной заказ ?
Математика
Мастер получил дневной заказ на ремонт четырёх будильников и 13 наручных часов . За день он отремонтировал все будильники , а наручных часов в 3 раза больше чем будильников . Выполнил ли мастер дневной заказ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*3=12наручных часов-сделал мастер 13>12 ответ: не выполнил
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Математика