Мастер получил дневной заказ на ремонт четырёх будильников и 13 наручных часов . За день он отремонтировал все будильники , а наручных часов в 3 раза больше чем будильников . Выполнил ли мастер дневной заказ ?

Математика

Мастер получил дневной заказ на ремонт четырёх будильников и 13 наручных часов . За день он отремонтировал все будильники , а наручных часов в 3 раза больше чем будильников . Выполнил ли мастер дневной заказ ?

Автор: Гость