Match the words in the two columns.помогите

Английский язык
Match the words in the two columns.помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bank of river Fox tail city airport cheese sandwich vegetable soup water bird animal food
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