С какими местоимениями пишется has got, а с какими have got?
Английский язык
С какими местоимениями пишется has got, а с какими have got?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Have got - I, we, you, whey. Has got - he, she, it.
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