Подчеркнуть члены предложения: Трава просила дождика.Даже берёзы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Небо было чистое, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облоков, точно св...
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Подчеркнуть члены предложения: Трава просила дождика.Даже берёзы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Небо было чистое, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облоков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха
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Гость:
Тебе нужно только подлежащие и сказуемое или второстепенные члены предложения?
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