Подчеркнуть члены предложения: Трава просила дождика.Даже берёзы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Небо было чистое, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облоков, точно св...

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Подчеркнуть члены предложения: Трава просила дождика.Даже берёзы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Небо было чистое, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облоков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха

Автор: Гость