СРОЧНО! СИЖУ РЕВУ!! Система, состоящая из подвижного и неподвижного блоков и двух грузов, показанная на рис.1. находится в равновесии. Масса левого груза m1=3кг, масса каждого из блоков равна m=1кг, массой нитей можно пренебр...

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Система из скользящего блока и неподвижного. Проще всего решать методом виртуальных перемещений: если искомый груз сместить на x, то имеющийся груз сместится на x/2. Смещающийся груз равен мессе блока и известного груза, следовательно соотношение масс равно 2, т. е. искомый груз равен (3+1)/2= 2 кг m2= (m1+m)/2= 2 кг.