Математика 4 класс моро стр 55 номер 14 2 часть учебника скинте фото плиз
Математика
Математика 4 класс моро стр 55 номер 14 2 часть учебника скинте фото плиз
Ответ(ы):
Гость:
986x 134 сначала ты умножаешь 986 на 4 потом на 3 и 1 все в разных клетках снизу!
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