А8.Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении?А. Органы местного самоуп??авления устанавливают таможенные пошлины и сборы.Б. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления регулируют деятельность судебной вла...

Обществознание
А8.Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении?А. Органы местного самоуп??авления устанавливают таможенные пошлины и сборы.Б. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления регулируют деятельность судебной власти. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оба суждения неверны.....
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