Медь составляет 4/7массы сплава ,сколько кг меди содержится 280кг такого сплава?
Математика
Медь составляет 4/7массы сплава ,сколько кг меди содержится 280кг такого сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7 часть сплава это 280:7=40, а 4/7 это 40*4=160 кг Ответ:меди в 280 кг сплава 160 кг
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