Медь составляет 4/7массы сплава ,сколько кг меди содержится 280кг такого сплава?

Математика
Медь составляет 4/7массы сплава ,сколько кг меди содержится 280кг такого сплава?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1/7 часть сплава это  280:7=40,                                                                            а 4/7 это 40*4=160 кг                                                                                          Ответ:меди в 280 кг сплава 160 кг
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