Медицинский рыбий жир получают из печени трески. Рыбий жир состоит из витамина D, которого нет в организме рыбы. Как он туда попадает?
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Медицинский рыбий жир получают из печени трески. Рыбий жир состоит из витамина D, которого нет в организме рыбы. Как он туда попадает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витамин D есть в печени рыбы,в данном случае трески
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