Медицинский рыбий жир получают из печени трески. Рыбий жир состоит из витамина D, которого нет в организме рыбы. Как он туда попадает?

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Медицинский рыбий жир получают из печени трески. Рыбий жир состоит из витамина D, которого нет в организме рыбы. Как он туда попадает?

Автор: Гость