"Медный всадник" стал героем не только поэмы А.С.Пушкина,но и стихов: а)В.Маяковского б)С.Есенина
Литература
"Медный всадник" стал героем не только поэмы А.С.Пушкина,но и стихов: а)В.Маяковского б)С.Есенина
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Гость:
Медный всадник стал героем не только поэмы Пушкина но и Маяковского
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