Нужен реферат про охотников или волков за 6 класс

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Веками волка считали одним из самых злобных зверей. В разные исторические времена перед ним преклонялись, так как считалось, что Римская волчица вскормила близнецов Ромула и Рэма. Однако чаще всего волка ненавидели и боялись, как это было со Зверем Геводаном. В середине 18 века этот волк на юге Франции загрыз, как сообщалось, 123 человека. Эти чудовищные преступления против людей и домашних животных были столь ужасны, что король Луи 15 мобилизовал целую армию, чтобы уничтожить его. Потребовалось 43`000 человек, 2`000 собак и 2 месяца, чтобы в конце концов убить этого волка. Европейская история изобилует многочисленными фактами нападения волков на домашний скот и людей. Сейчас общеизвестно , что в большинстве случаев на людей нападают бешеные волки. Но бешеный волк может лишь однажды напасть на человека, поскольку больные животные обычно быстро погибают от вирусов. Имеются факты, когда азиатский волк уносил и пожирал детей в Индии. Но нет даже упоминаний о нападении этих хищников на взрослых людей. Волки появились в Новом Свете в середине эпохи плиоцена, около 5`000`000 лет назад, и оформились как вид в середине плейстоцена, примерно 1`500`000 лет назад. Один из подвидов, так называемый гигантский (Dire) волк, был самым большим из когда-либо существовавших. А меньшая разновидность этого волка переселилась из Аляски в Сибирь, где он со временем превратился в существующего и в наши дни большого серого волка, известного как Canis lupus . Затем серый, или обыкновенный, волк мигрировал обратно в Северную Америку, где распространился на территории нынешней Канады и Соединенных Штатов Америки, за исключением юго-восточной части США. На этих землях появился небольшой красный волк ( Canis rufus) , который и расселился там. Правительство США старается увеличить популяцию красного волка на этих землях. Серый волк хорошо прижился в Северной Америки к тому времени, когда первые индейцы и эскимосы пришли туда через Берингов пролив примерно 18 веков назад.