Помогите плиз: Рулон обоев имеет длину 10 м и ширину 50 см. Сколько нужно таких рулонов обоев, чтобы оклеить стену длиной 5 м и шириной 2 м?

Математика

Помогите плиз: Рулон обоев имеет длину 10 м и ширину 50 см. Сколько нужно таких рулонов обоев, чтобы оклеить стену длиной 5 м и шириной 2 м?

Автор: Гость