Помогите плиз: Рулон обоев имеет длину 10 м и ширину 50 см. Сколько нужно таких рулонов обоев, чтобы оклеить стену длиной 5 м и шириной 2 м?
Математика
Помогите плиз: Рулон обоев имеет длину 10 м и ширину 50 см. Сколько нужно таких рулонов обоев, чтобы оклеить стену длиной 5 м и шириной 2 м?
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b площадь 50 см=0,5 м 1) 10*0,5=5 м² площадь рулона площадь обоев 2) 5*2=10 м² площадь стены 3) 10:5=2 рулона обоев требуется чтобы оклеить комнату. Ответ 2 рулона
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