Медведь балу учил Маугли закон джунглей. Маугли выучить 54 закон леса, песен охоты ?? 6 раз меньше чем законов леса,а заветных слов джунгли в два раза больше чем песен охоты. сколько заветных слов джунгли выучил Маугли?

Математика

Медведь балу учил Маугли закон джунглей. Маугли выучить 54 закон леса, песен охоты ?? 6 раз меньше чем законов леса,а заветных слов джунгли в два раза больше чем песен охоты. сколько заветных слов джунгли выучил Маугли?

Автор: Гость