Медведь балу учил Маугли закон джунглей. Маугли выучить 54 закон леса, песен охоты ?? 6 раз меньше чем законов леса,а заветных слов джунгли в два раза больше чем песен охоты. сколько заветных слов джунгли выучил Маугли?

Математика
Медведь балу учил Маугли закон джунглей. Маугли выучить 54 закон леса, песен охоты ?? 6 раз меньше чем законов леса,а заветных слов джунгли в два раза больше чем песен охоты. сколько заветных слов джунгли выучил Маугли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54:6=9 - песни охоты.  2) 9*2=18 - заветные слова. 
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