Сделать конспект по обж (6 класс) на тему подготовка и проведение пеших походов на ??авнинной и горной местности

Гость: Гость:

В горах необходимо ходить только по проложенным маршрутам и с проводниками. Путешествия в горах предъявляют к уровню подготовки человека более высокие требования. Главное препятствие при движении в горах — крутой рельеф и непогода. Кроме того, жителям равнин, впервые попавшим в горы, требуется некоторое время на приспособление организма к новым условиям, связанным с разреженностью воздуха на высоте, вызывающей кислородное голодание. Однако тот, кто ходит в горы, считает, что «лучше гор могут быть только горы».Режим движения и отдыха в горах определяется часовыми циклами (45 мин ходьбы — 15 мин отдыха). На затяжных крутых подъёмах через каждые 10—15 мин хода делают минутную остановку, чтобы восстановить дыхание.Путешествуя в горах, надо быть готовым, что в отдельных районах возможны камнепады (падение обломков горных пород). Такие места необходимо обходить, при этом учитывать, что вероятность камнепада возрастает, когда под действием солнечных лучей начинают вытаивать примёрзшие обломки горных пород. Необходимо также учитывать, что на восточных и южных склонах гор камнепады наиболее вероятны в первой половине дня, а на западной — во второй половине. Вероятность камнепадов возрастает также во время дождя и в оттепель.В горах нельзя разбивать бивак в устьях высохших рек, так как в случае дождя высохшее русло превращается в бурную, полноводную горную реку, сметающую всё на своём пути.В горных районах приходится сталкиваться с такими препятствиями, как каменистые осыпи, скалы, бурные водные потоки. При выборе пути лучше всего использовать тропы, проложенные местными жителями и пастухами. По тропам, осыпям, скалам, ледникам и снежникам группа, как правило, идёт в колонну по одному; на крутых склонах, где возможно падение камней, туристы не должны находиться друг над другом.В горах недопустимо одиночное хождение туристов вне пределов видимости, движение не по той трассе, по которой прошёл направляющий, сбрасывание камней.На крутых склонах легче и безопаснее двигаться по осыпи из слежавшихся камней. Ногу надо ставить на камень, который лежит устойчивее. Каждый сдвинутый с места камень должен быть непременно задержан.Ещё одна опасность — мокрый склон, где можно, не удержавшись, начать скользить вниз с большой скоростью. Поэтому важно иметь обувь на рифлёной нескользящей подошве, а также овладеть некоторыми приёмами ходьбы.Поднимаясь по травянистому склону, ногу ставят на всю ступню, чтобы увеличить сцепление подошвы ботинка с опорой. С возрастанием крутизны подъёма свыше 10° ступни разворачивают наружу (подъём «ёлочкой»): чем круче склон, тем больше разворот ступней. При спуске ступни ставятся прямо, слегка согнутые ноги пружинят.При подъёмах и спусках каждый прочно лежащий камень, выбоину, кочку используют как ступеньку.Передвигаясь поперёк холма, ноги ставят так, чтобы ступня внутренней по отношению к склону ноги была развёрнута слегка вверх, а ступня внешней — слегка вниз. Чем круче склон, тем больше угол разведения ступней.По пологому склону поднимаются всей группой прямо вверх, след в след, а спускаются — прямо вниз. На склонах выбирать надо такой путь, при котором подъём совершался бы по выбоинам или звериным тропам, расположенным одна над другой и обходящим препятствия. Лучше идти по маловыражен- ным рёбрам склонов, обходя вогнутые места рельефа. При походе в горах группа может выйти на участок с осыпью. Лучше его обойти. Если это невозможно, то следует помнить, что движение по осыпям требует большой осторожности. (Осыпь — это скопление обломков горных пород у основания и в нижней части крутых склонов гор.) Если нет возможности обойти осыпь, то выбирают для движения более безопасный путь. Безопаснее двигаться по осыпи слежавшихся камней, лучше крупных. По ним можно подниматься и спускаться, как по ступенькам. Подъём по прочной осыпи совершают прямо или небольшими зигзагами по наиболее удобным местам.По непрочной мелкой осыпи двигаются наискось, используя крупные неподвижные обломки.По крупной осыпи (состоящей из крупных обломков) передвигаются, перешагивая с камня на камень.