Медведь в кошелке плюшки нёс, Но на лесной опушке Он половину плюшек съел И плю?? ещё пол плюшки. Шёл,шёл, уселся отдохнуть И под "ку-ку" кукушки Вновь половину плюшек съел И плюс ещё пол плюшки. Стемнело, он ускорил ша...

Математика
Медведь в кошелке плюшки нёс, Но на лесной опушке Он половину плюшек съел И плю?? ещё пол плюшки. Шёл,шёл, уселся отдохнуть И под "ку-ку" кукушки Вновь половину плюшек съел И плюс ещё пол плюшки. Стемнело, он ускорил шаг, Но на крыльце избушки Он снова пол- остатка съел И плюс ещё пол плюшки. С пустой кошёлкою- увы! Он в дом вошёл уныло... Хочу, чтоб мне сказали вы, А сколько плюшек было?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хм можно так вот было 45 сьел он 5 осталось 40 а потом ещё 5=35 -5 ну тута скоко раз он ел стоко и надо вот щя 45делим на 5=9

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