Медведь в кошелке плюшки нёс, Но на лесной опушке Он половину плюшек съел И плю?? ещё пол плюшки. Шёл,шёл, уселся отдохнуть И под "ку-ку" кукушки Вновь половину плюшек съел И плюс ещё пол плюшки. Стемнело, он ускорил ша...

Математика

Медведь в кошелке плюшки нёс, Но на лесной опушке Он половину плюшек съел И плю?? ещё пол плюшки. Шёл,шёл, уселся отдохнуть И под "ку-ку" кукушки Вновь половину плюшек съел И плюс ещё пол плюшки. Стемнело, он ускорил шаг, Но на крыльце избушки Он снова пол- остатка съел И плюс ещё пол плюшки. С пустой кошёлкою- увы! Он в дом вошёл уныло... Хочу, чтоб мне сказали вы, А сколько плюшек было?

Автор: Гость