Сумма двух чисел 330. Когда в большем числе справа отбросили один нуль, то числа ока??ались равными. Какие это были числа
Математика
Сумма двух чисел 330. Когда в большем числе справа отбросили один нуль, то числа ока??ались равными. Какие это были числа
Ответ(ы):
Гость:
330=30(0)+30 30=30........................
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