Сумма двух чисел 330. Когда в большем числе справа отбросили один нуль, то числа ока??ались равными. Какие это были числа

Математика

Сумма двух чисел 330. Когда в большем числе справа отбросили один нуль, то числа ока??ались равными. Какие это были числа

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