Помогите пожалуйста найти производную из этой функции.

Математика
Помогите пожалуйста найти производную из этой функции.
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Гость:
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