Помогите пожалуйста умоляю!!!!!!Диаметр площадки,имеющей форму круга, равен 15 м. Вычислите её площадь и длину окружности .ответы округли до единиц
Математика
Помогите пожалуйста умоляю!!!!!!Диаметр площадки,имеющей форму круга, равен 15 м. Вычислите её площадь и длину окружности .ответы округли до единиц
Ответ(ы):
Гость:
площадь круга равна = 3,14храдиус в квадрате(15:2=7,5м); 3,14х7,5²≈177м²; длина окружности равна 3,14х на диаметр; 3,14х15=47м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пж предложения на английский: 1)Когда мы будем готовы, я позвоню тебе. 2)??сли идёт дождь, всё становится мокрым. 3)Если ты свободен, я ...
Алгебра
Математика
Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше
Русский язык