Помогите пожалуйста умоляю!!!!!!Диаметр площадки,имеющей форму круга, равен 15 м. Вычислите её площадь и длину окружности .ответы округли до единиц

Математика

Помогите пожалуйста умоляю!!!!!!Диаметр площадки,имеющей форму круга, равен 15 м. Вычислите её площадь и длину окружности .ответы округли до единиц

Автор: Гость