Переведите пж предложения на английский: 1)Когда мы будем готовы, я позвоню тебе. 2)??сли идёт дождь, всё становится мокрым. 3)Если ты свободен, я приеду увидеться с тобой. 4)Если я буду жить в Москве, я буду посещать Третьяков...
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Переведите пж предложения на английский: 1)Когда мы будем готовы, я позвоню тебе. 2)??сли идёт дождь, всё становится мокрым. 3)Если ты свободен, я приеду увидеться с тобой. 4)Если я буду жить в Москве, я буду посещать Третьяковскую галерею каждый год. 5)Если бы у меня было время, я бы сходил на пляж в эти выходные.
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