Кто такие бесчелюстные

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Бесчелюстны́е — архаичная группа (надкласс или клада) хордовых черепных, почти полностью вымерших в наше время, за исключением 39 видов миног и 76 видов миксин. Бесчелюстные характеризуются отсутствием челюстей, однако у них имеется развитый череп