Механизм действия иммунитета .

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Главными действующими лицами иммунитета называют: антитела (или иммуноглобулины), антигены и иммунные клетки. Антитела - это специфические белки, способные нейтрализовать инородное вмешательство. Антигены - это сами агрессивные агенты, которые при попадании организм автоматически вызывают образование антител. К другим иммунным клеткам относят: Т- и В-лимфоциты, макрофаги (они поглощают чужеродную клетку), гранулоциты нескольких видов и другие. В норме иммунитет саморегулируется и настраивается в оптимальном для организма режиме. Оборона организма ведется комплексно на нескольких уровнях - клеточном и гуморальном (т.е. происходящем в жидкой среде - крови, лимфе или тканевой жидкости). На клеточном уровне, при чужеродном вмешательстве любого рода, тимус (вилочковая железа) включает клеточный иммунитет, когда начинают вырабатываться активные клетки (фагоциты), захватывающие и уничтожающие антигены. На наноуровне (гуморальном, молекулярном) начинают вырабатываться специальные белки крови - иммуноглобулины или антитела.