Менің қазақстаным әңгіме куру

Қазақ тiлi
Менің қазақстаным әңгіме куру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің казакстаным үлкен жəне таза.Мен Казакстанның жанаозен қаласында тұрамын.менің жаңаөзен қалам өте əдемі өте таза кала.
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