Меньшая диагональ ромба равна 8 см, а тупой угол равен 120 градусов. найдите перимет?? ромба
Геометрия
Меньшая диагональ ромба равна 8 см, а тупой угол равен 120 градусов. найдите перимет?? ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно провести большую диагональ, и у тебя получится 4 прямоугольных треугольника с углом в 30⁰. Катет, лежащий против этого угла, в два раза меньше гипотенузы. Длина гипотенузы равна длине стороны ромба. Катет равен 4 см. Значит сторона ромба равна 8 см, а P=8ˣ4=32 см²
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