Почему так резко меняется отношение базарова к любви?

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С моей точки зрения,Евгения Базарова является самой противоречивой и незаурядной личностью из всех литературных героев 19 века. Взгляды Базарова претерпевают очень существенные изменения под влиянием различных причин. Гордый , самоуверенный , заносчивый и непримиримый человек , с которым мы встречаемся в начале романа , стоновится совершенно иным к моменту прощания с ним.