Место происхождения знаменитых ангорских коз

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В Соединенные Штаты Америки ангорских коз впервые завёз в 1849 году докторр Джеймс П. Дэвис (англ. James P. Davis). Семь взрослых коз были подарком от султана Абдул-Меджида I в знак признательности за его услуги и консультации по повышению качества хлопка. В результате гражданской войны в США большая часть стада была уничтожена, но в конце концов, разведение ангорских коз стало процветать на юго-западе, в частности, в штате Техас, где было достаточно трав и кустарников, для кормовой базы. Техас и по сей день остается крупнейшим производителем мохера в США, и вторым по величине в мире.