Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: Zn+H₂SO₄(конц) → ZnSO₄+H₂S↑+H₂O Какое вещество проявляет в этой реакции восстановительные свойства ?

Химия

Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: Zn+H₂SO₄(конц) → ZnSO₄+H₂S↑+H₂O Какое вещество проявляет в этой реакции восстановительные свойства ?

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