Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: Zn+H₂SO₄(конц) → ZnSO₄+H₂S↑+H₂O Какое вещество проявляет в этой реакции восстановительные свойства ?

Химия
Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: Zn+H₂SO₄(конц) → ZnSO₄+H₂S↑+H₂O Какое вещество проявляет в этой реакции восстановительные свойства ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Zn + 5 H₂SO₄ ⇒ 4ZnSO₄+H₂S↑+4H₂O Zn⁰ -2e ⇒ Zn⁺² ║ 4 - окисление, восстановитель S⁺⁶ +8e ⇒ S⁻²  ║ 1 - восстановление, окислитель Zn проявляет восстановительные свойства
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