Расстояние между пристанями, равное 72 км, катер проходит по течению реки за 4 часа. За какое время пройдёт катер это расстояние против течения реки, если его собственная скорость равна 15 км/час
Математика
Расстояние между пристанями, равное 72 км, катер проходит по течению реки за 4 часа. За какое время пройдёт катер это расстояние против течения реки, если его собственная скорость равна 15 км/час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 км:4 часа=18 км/час (скорость катера по течению) (V=S:t) 18 км/час-15 км/час=3 км/час (скорость течения) 15 км/час-3 км/час=12 км/час (скорость катера против течения) 72 км:12 км/час=6 час (t=S:V) Ответ: катер пройдет 72 км против течения реки за 6 часов
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