Расстояние между пристанями, равное 72 км, катер проходит по течению реки за 4 часа. За какое время пройдёт катер это расстояние против течения реки, если его собственная скорость равна 15 км/час

Математика

Расстояние между пристанями, равное 72 км, катер проходит по течению реки за 4 часа. За какое время пройдёт катер это расстояние против течения реки, если его собственная скорость равна 15 км/час

Автор: Гость