Определите число атомов кислорода вследующих соеденениях CO.CO2.N2O3.CaSO4.P2O5.P4O6.Mn2O7
Химия
Определите число атомов кислорода вследующих соеденениях CO.CO2.N2O3.CaSO4.P2O5.P4O6.Mn2O7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число атомов - это индекс, он снизу справа после символа, соответственно: CO - 1 атом CO2 - 2 атома N2O3 - 3 atoma CaSO4 - 4 p2O5 - 5 P4O6 - 6 Mn2O7 - 7
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