Сочинение на тему захоронение фараона
История
Сочинение на тему захоронение фараона
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До возникновения обычая возведения пирамид в древнем мире существовала традиция строительства мастабы. Древний Египет стал первой цивилизацией, в которой процесс захоронения превратился в обряд, одним из самых важных в жизни общества. Он имел важное религиозное значение. Сюжет перехода души человека в царство Осириса описан в «Книге Мертвых«, текст которой размещался на многочисленных свитках папируса и стенах гробниц высоких лиц.К переходу в потусторонний мир древние египтяне готовились заранее. Фараоны начинали разрабатывать проект пирамиды или мастабы сразу после восшествия на престол. На разработку проекта, выбора материала и работу требовались значительные расходы, которые планировались и выделялись из государственной казны, формируемой за счет налоговых отчислений с народа. Нужно было, конечно, и время. Срок возведения некоторых гробниц Древнего Египта занимал от нескольких лет до десятилетий. К примеру, гробница фараона Хеопса (Хуфу) на плато Гизы строилась около 20 лет. На ее возведении трудились около тысячи рабочих одновременно.
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