Методом электронного баланса подберите коэффициенты в схемах химических реакций: а) Na+H2O-gt; NaOH+H2 CaH2+N2-gt; H2+Ca3N2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Химия
Методом электронного баланса подберите коэффициенты в схемах химических реакций: а) Na+H2O-gt; NaOH+H2 CaH2+N2-gt; H2+Ca3N2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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