Методом электронного баланса подберите коэффициенты в схемах химических реакций: а) Na+H2O-gt; NaOH+H2 CaH2+N2-gt; H2+Ca3N2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Химия

Методом электронного баланса подберите коэффициенты в схемах химических реакций: а) Na+H2O-gt; NaOH+H2 CaH2+N2-gt; H2+Ca3N2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость