методом электронного баланса подобрать кофийиэнты в схемах вор Cu+Hce-CuCe2+H2O
Химия
методом электронного баланса подобрать кофийиэнты в схемах вор Cu+Hce-CuCe2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь с соляной кислотой не взаимодействует. С соляной кислотой взаимодействуют металлы стоящие в ряду активности металлов до водорода.
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