Запиши ответы на вопросы.какие части речи используешь в ответе? Сколько дней в неделе? Сколько месяцев в году?

Русский язык

Запиши ответы на вопросы.какие части речи используешь в ответе? Сколько дней в неделе? Сколько месяцев в году?

Автор: Гость