Запиши ответы на вопросы.какие части речи используешь в ответе? Сколько дней в неделе? Сколько месяцев в году?
Русский язык
Запиши ответы на вопросы.какие части речи используешь в ответе? Сколько дней в неделе? Сколько месяцев в году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 дней. (числительное+существительное) 12 месяцев(числительное+существительное)
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