Провідміняти числівники 5758 і 9434 ПЖ очень нужно

Гость: Гость:

Н. п,ять тисяч симсот п,ятдесят висим р. п,яти тисяч семисот п,ятдесяти( тьох) восьми( висьмох) д. п,яти тисячам семистам п,ятдесяти( тьом) восьми( висьмом) з. п,ять тисяч симсот п,ятдесят висьмох о. п,ятьма( тьома) тисячами семистами п,ятдесятьма( тьома) висьма( висьмома) м. на п,яти тисячах семисот п,ятдесяти( тьох) восьми( висьмох) н. дев,ять тисяч чотириста тридцять чотири р. дев,яти тисяч чотирьохсот тридцяти чотирьох д. дев,яти тисячам чотирьомстам тридцяти чотирьом з. дев,ять тисяч чотириста тридцятьох чотирьох о. дев,ятьма тисячами чотирьомастами тридцятьма чотирма м. на дев,яти тисячах чотирьохстах тридцятьох чотирьох