Ребята пошли в поход. Они вышли в 8ч 35мин. Сначала шли полем в течение 55 мин, потом с??елали привал на 20 мин, затем продолжили движение и через 50мин достигли реки. На лодке по реке двигались 15мин, после чего стали разбиват...

Математика

Ребята пошли в поход. Они вышли в 8ч 35мин. Сначала шли полем в течение 55 мин, потом с??елали привал на 20 мин, затем продолжили движение и через 50мин достигли реки. На лодке по реке двигались 15мин, после чего стали разбивать лагерь. Во сколько ребята начали разбивать лагерь?

Автор: Гость