Почему илью Муромца называют народным героем? Срочно

Гость: Гость:

Главным персонажем былин является богатырь. Он стал воплощением идеала мужественного, честного, преданного Родине, народу человека. Его не страшат несметные силы врага, не страшит даже сама смерть! Чтобы подчеркнуть силу героя, величие подвига, сказители изображают его сражающимся в одиночку против вражьих сил, которых «черным-черно, как черных воронов» … Таков Илья Муромец, таковы же и другие богатыри . Илья Муромец – единственный герой русского эпоса, причисленный к лику святых (князь Владимир Святославович тоже был канонизирован, но не как былинный герой) . В православных календарях до сего дня 19 декабря отмечается как «память преподобного нашего Ильи Муромца, в двенадцатом веке бывшего» . Более того, существует одно из самых неопровержимых доказательств реальности Ильи Муромца – его гробница в знаменитой Антониевой пещере Киево- Печерского монастыря, находящаяся рядом с гробницами первого русского летописца Нестора, первого русского иконописца Алимпия и многих других вполне реальных исторических деятелей Киевской Руси, ее подвижников и великомучеников. Сейчас уже вряд ли можно установить, как, каким образом произошла канонизация былинного героя . Что это – еще одна «материализованная» легенда, каких возникало немало во все времена и у всех народов, случайное совпадение имен или же рядом с Нестором и Алимпием, преподобными мучениками Феодором и Василием, Авраамием Трудолюбивым и Онуфрием Молчаливым, златарем Евстафием, старцем Ефремом, в историческом бытие которых никто не усомнится, действительно был погребен в ХII веке богатырь Илья Муромец? . .Ничего невероятного. неправдоподобного, а тем более сверхестественного, в таком предположении нет. Многие из погребенных рядом с Ильей Муромцем тоже не попали в летописи, память о них сохраняла только устная молва, и тем не менее они были канонизированы. А в том, что богатырь Илья Муромец оказался рядом с великомучениками и праведниками Древней Руси, тоже есть, конечно, своя закономерность, свое глубоко символическое значение, Вне зависимости от того, когда и как это произошло, исторический это факт или легенда… В исторических документах ХI- ХI веков мы не найдём ответа на эти вопросы, но сам фольклор – тоже документ истории, одна из самых неопровержимых и достоверных летописей внутренней жизни народа, его идеалов и идей . И в этой летописи Илья Муромец не просто существует, в ней он главный герой . Илья Муромец вышел за пределы народного былинного эпоса, многочисленные сказки о нем, легенды, побывальщины, как созданные на основе былинных сюжетов, так и вполне самостоятельные, - все это тоже продолжение «биографии» былинного героя, его жизнь во времени.