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В треугольнике два угла равны 45 и 65
Математика
В треугольнике два угла равны 45 и 65
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-(45+65)=70° Ответ:третий угол равен 70°
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