Какой была цель завоеваний Тимура и каковы их результаты?
История
Какой была цель завоеваний Тимура и каковы их результаты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расширить границы своей территории
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Ребята пошли в поход. Они вышли в 8ч 35мин. Сначала шли полем в течение 55 мин, потом с??елали привал на 20 мин, затем продолжили движение и через ...
Химия
Какие из данных элементов встречаются в природе только в виде сложных соединений ? 1. алюминий 2. азот 3. хлор 4. водород 5. углерод ...
Математика
Математика