Площадь одного лесного участка 1 кВ км, а площадь другого - 756соток. Площадь какого ??частка больше и на ск- ко?
Математика
Площадь одного лесного участка 1 кВ км, а площадь другого - 756соток. Площадь какого ??частка больше и на ск- ко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км² = 1 000 000 м² 1 сотка = 100м² 756*100=75 600м² 1 000 000-75 600=924 400м² - разница Ответ: на 924 400м² площадь 1 участка больше
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