Площадь одного лесного участка 1 кВ км, а площадь другого - 756соток. Площадь какого ??частка больше и на ск- ко?

Математика

Площадь одного лесного участка 1 кВ км, а площадь другого - 756соток. Площадь какого ??частка больше и на ск- ко?

Автор: Гость