Задача по физике. если знаете, как решать, пожалуйста, помогите!
Физика
Задача по физике. если знаете, как решать, пожалуйста, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отметим заряды как q1, q2. Неизвестный заряд (помещённый) - q3. Расстояния: от q1 до q2 - R, от q1 до q3 - R1.Если система в равновесии, то силы,действующие на шарик равны.Тогда:k*q1*q3/R1²=k*q2*q3/(R-R1)²;q1/q2=R1²/(R-R1)²R1/(R-R1)=(q1/q2)^(1/2) ;R-R1=R1*(q2/q1)^(1/2);R=R1(1+(q2/q1)^(1/2));R1=R/(1+(q2/q1)^(1/2));Подставляем:R1=0,12/(1+(1,3*10⁻⁸/3,3*10⁻⁹)^(1/2))=0,12/2,985≈0,04 м или 4 см.Ответ: Шарик нужно поместить на расстоянии 4 см от более заряженного шарика и в 1 см от менее заряженного.
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